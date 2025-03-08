Лишиться электросамокатов могут задолжавшие свыше трех тысяч рублей

Изымать электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности при задолженности от 3 тысяч рублей могут судебные приставы, об этом 8 марта рассказали РИА Новости со ссылкой на пресс-службу московского главка ФССП РФ.
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