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Сочи — ЦСКА: прогноз на матч 26.11.2022, Кубок России

Программу шестого тура групповой стадии Кубка России закрывает противостояние «Сочи» — ЦСКА. К каждой команде имеет отношение Владимир Федотов, тренирующий ЦСКА.

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