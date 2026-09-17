Садат и Бегин подписали мирное соглашение в Кэмп-Дэвиде в 1978

17 сентября 1978 года в резиденции Кэмп-Дэвид президент Египта Анвар Садат и премьер-министр Израиля Менахем Бегин, при посредничестве Джимми Картера, подписали соглашения, которые заложили основу для мирного договора в 1979 году.