Садат и Бегин подписали мирное соглашение в Кэмп-Дэвиде в 1978

17 сентября 1978 года в резиденции Кэмп-Дэвид президент Египта Анвар Садат и премьер-министр Израиля Менахем Бегин, при посредничестве Джимми Картера, подписали соглашения, которые заложили основу для мирного договора в 1979 году.
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