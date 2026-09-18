Памфилова рассказала о мерах безопасности на выборах в ЛНР

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова сообщила о мерах безопасности, принятых в ходе выборов депутатов Государственной Думы девятого созыва и иных совмещённых выборов, стартовавших 18 сентября и продляющихся три дня.
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