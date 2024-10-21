Личный Дед Мороз для мальчика Артёма Здунова

Прошлое расследование «Не спрашивай по ком кричит Авгура, или Здунов на связи» рассказало о том, как люди из команды экс-главы Мордовии Владимира Волкова могут через «подарки» Республике пытаться сохранить лояльность Артёма Здунова.
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