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Царьград

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Райский остров обрушил беды на туристов: Под удар попали и русские путешественники

Райский остров обрушил беды на туристов: Под удар попали и русские путешественники

Райский остров Маврикий на поверку оказался не таким уж приятным местом. Туристы оказались в беде.Туристы (в том числе, и из России) приехали на райский остров Маврикий, но там их ждало крайне неприятное заболевание.

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