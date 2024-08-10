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Закон, порядок, государство

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В Смоленской области полицейские провели общероссийскую акцию «Зарядка со стражем порядка»

Сотрудники УМВД России по Смоленской области выступили инициаторами проведения спортивного праздника в рамках Всероссийской акции МВД России «Зарядка со стражем порядка», приуроченной к всероссийскому Дню физкультурника и проводимому в России Году семьи.

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