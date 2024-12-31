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🎥🇺🇦Кадры применения боевиками ВСУ бракованных воспламенительных зарядов к минометным выстрелам😁 🤡Снаряд прилетел ровно в крышу свинарника, в котором и прятались чубатые, пролетев несколько метров.

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