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В США создали приложение для превращения учебников в ленту TikTok-формата

В США создали приложение для превращения учебников в ленту TikTok-формата

IT-стартап ScrollEd разработал приложение, которое превращает текстовые файлы и учебники в вертикальную ленту формата TikTok.

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