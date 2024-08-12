Южная Корея и США проведут учения Ulchi Freedom Shield с 19 по 29 августа

Южная Корея и Соединенные Штаты проведут ежегодные учения Ulchi Freedom Shield с 19 по 29 августа. С соответствующим заявлением выступили в Комитете начальников штабов южнокорейских вооруженных сил, информирует ТАСС.
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