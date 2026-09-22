Белый дом запускает «Трамп ТВ» после бойкота со стороны СМИ

Белый дом запустил «Трамп ТВ» на YouTube на фоне бойкота со стороны традиционных СМИ. На официальном YouTube-канале Белого дома появилась запланированная трансляция под названием «TRUMP TV: The Essentials Station» («Трамп ТВ: Самое важное»).
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