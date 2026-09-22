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Аргументы недели

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Белый дом запускает «Трамп ТВ» после бойкота со стороны СМИ

Белый дом запускает «Трамп ТВ» после бойкота со стороны СМИ

Белый дом запустил «Трамп ТВ» на YouTube на фоне бойкота со стороны традиционных СМИ. На официальном YouTube-канале Белого дома появилась запланированная трансляция под названием «TRUMP TV: The Essentials Station» («Трамп ТВ: Самое важное»).

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