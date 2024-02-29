Кто обитает на сайтах знакомств? Смена ролей: содержанцы, искатели быстрых "приключений" и жилплощади. Часть 1.

Сергей Никитин гы.. я тож есть на сайте знакомств....но тока ради одной пелотки. там олькина есть. сайт называется фотострана.мнеж поглядеть тока надо.светиится зелененький огонечик-значит жива! на мт я её пока не отследил...хехе...но эт дело времени.......ну некоторые персоны бабскому роду на фотосране есть...и все сплошь мужиков ищут....кароч баб на сайтах знакомств гораздо больше чем мужчин.😜

Майя Maja Самое смешное, что это все реалии. Мужики настолько помельчали, что именно сами ничего не хотят в жизни делать, а женщин с достатком ищут. Мир перевернулся, а они так и не заметили)))))