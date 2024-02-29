ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Кто обитает на сайтах знакомств? Смена ролей: содержанцы, искатели быстрых "приключений" и жилплощади. Часть 1.

Кто обитает на сайтах знакомств? Смена ролей: содержанцы, искатели быстрых "приключений" и жилплощади. Часть 1.

Подруга любезно предоставила скрины из сервиса знакомств. Как показывает ее личная статистика, адекватные разумные мужчины там есть, но в единичных экземплярах.

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Комментарии
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Сергей Никитин
гы.. я тож есть на сайте знакомств....но тока ради одной пелотки.  там олькина есть. сайт называется фотострана.мнеж поглядеть тока надо.светиится зелененький огонечик-значит жива! на мт я её пока не  отследил...хехе...но эт дело времени.......ну некоторые персоны  бабскому роду на фотосране есть...и все сплошь мужиков ищут....кароч  баб на сайтах знакомств гораздо больше чем  мужчин.😜
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10 час.
Майя Maja
Самое смешное, что это все реалии. Мужики настолько помельчали, что именно сами ничего не хотят в жизни делать, а женщин с достатком ищут. Мир перевернулся, а они так и не заметили)))))
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4 час.
Робинзон Робинзонов
А чего там бабы делают, на сайтах знакомств, если они все предложения отметают? Видимо, бабы ещё дурнее, чем мужики о них думают.
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3 час.

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