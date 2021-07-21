На Южном Урале запущены новые проекты по оптимизации деятельности органов власти

35 инициатив призваны повысить эффективность работы. К реализации утверждены 35 проектов, направленных на оптимизацию деятельности региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.
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