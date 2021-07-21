Аргументы недели

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На Южном Урале запущены новые проекты по оптимизации деятельности органов власти

На Южном Урале запущены новые проекты по оптимизации деятельности органов власти

35 инициатив призваны повысить эффективность работы. К реализации утверждены 35 проектов, направленных на оптимизацию деятельности региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

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Виктор Горшков
При НЕ поддержки народа все эти программы обречены со временем на провал.
Виктор Горшков
Взять хотя бы тот же Народный контроль . Его побаивались многие руководители многих рангов.

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