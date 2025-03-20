"РГ": в Москве утвердили концепцию башни будущего комплекса Kobzon City

В Москве утвердили архитектурно-градостроительную концепцию 18-этажной башни Melody Tower - первой очереди многофункционального комплекса имени Иосифа Кобзона, который будет построен в центре столицы в 2028 году.
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