В Братске отметили День славянской письменности и культуры

23 мая в Братске на улице Кирова прошёл День славянской письменности и культуры, организованный молодёжным отделом Братской епархии при участии различных молодежных центров, движения «Первых» и образовательных организаций, включая Братскую скаутскую организацию.
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