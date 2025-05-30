neo 9 купить: обзор и покупка смартфона

Где и как выгодно приобрести Vivo iQOO Neo 9 Смартфон Vivo iQOO Neo 9, выпущенный в декабре 2023 года, стал одним из самых популярных устройств в среднем ценовом сегменте благодаря сочетанию мощного процессора, качественного дисплея и стильного дизайна.