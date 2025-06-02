Почему человеческие останки так редко находят внутри пирамид Древнего Египта

Египетские пирамиды предназначались для фараонов, но тела в них – редкость. Узнайте главную причину отсутствия мумий и сокровищ: тысячелетнее разграбление гробниц, а также другие факторы, повлиявшие на судьбу царских захоронений.
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