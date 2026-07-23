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Карты, SberPay и QR-коды в новом стиле: в «СберБанк Онлайн» открылся маркетплейс с авторскими коллекциями

Карты, SberPay и QR-коды в новом стиле: в «СберБанк Онлайн» открылся маркетплейс с авторскими коллекциями

На старте доступны тематические коллекции для поклонников видеоигр, цифрового искусства и аниме В приложении «СберБанк Онлайн» появился маркетплейс цифровых дизайнов, позволяющий оформить в едином стиле цифровые карты, SberPay, QR-коды и push-уведомления.

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