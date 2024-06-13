Спецназ группировки «Центр» поразил дронами более 100 единиц техники ВСУ

С начала СВО Военнослужащие спецназа группировки войск «Центр» уничтожили более 100 единиц техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала специальной военной операции, в том числе иностранные танки Abrams и Leopard.
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