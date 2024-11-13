Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Азербайджанская диаспора создала свой ЧОП. Патрулируют Волгоград с флагами Азербайджана: что это за новый ЧОП и кому он подчиняется?

Азербайджанская диаспора создала свой ЧОП. Патрулируют Волгоград с флагами Азербайджана: что это за новый ЧОП и кому он подчиняется?

Avia.pro - СМИ В Волгограде разворачивается, мягко говоря, спорная история: представители азербайджанской диаспоры создали собственный охранный отряд, или ЧОП, который, судя по всему, по своему составу и концепции напоминает этнический отряд.

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Комментарии
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Лидия Курзаева
А завтра армяне организуют свой ЧОП.  в Волгорграде что, кроме них,  уже  некому следить за порядком?         Не удивлюсь если завтра армяне или ещё кто-то организуют свой ЧОП. Кто на новенького?
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5 час.
Юрий Белов
А что диаспоры-ОПГ у нас уже государства в государстве ?! РАЗОГНАТЬ НАХ как незаконное вооружённое формирование !
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4 час.
людмила макарова
И что это за ерунда? У нас что? Азербайджан уже входит в состав России???
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3 час.

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