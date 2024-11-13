Азербайджанская диаспора создала свой ЧОП. Патрулируют Волгоград с флагами Азербайджана: что это за новый ЧОП и кому он подчиняется?

Лидия Курзаева А завтра армяне организуют свой ЧОП. в Волгорграде что, кроме них, уже некому следить за порядком? Не удивлюсь если завтра армяне или ещё кто-то организуют свой ЧОП. Кто на новенького?

Юрий Белов А что диаспоры-ОПГ у нас уже государства в государстве ?! РАЗОГНАТЬ НАХ как незаконное вооружённое формирование !