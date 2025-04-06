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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Антонелли на 3 дня побил рекорд Ферстаппена, став самым молодым лидером гонки «Ф-1» в истории

Андреа Кими Антонелли, дебютировавший в «Формуле-1» в 2025 году, на несколько кругов возглавил Гран-при Японии в возрасте 18 лет, 7 месяцев и 12 дней.

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