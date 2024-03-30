США могут победить Россию только через цветную революцию в Москве. Если сотни тысяч разгневанных жителей выйдут на улицы, то подготовленная Западом пятая колонна использует их как прикрытие госпереворота и свержения Путина.
Сценарии майдана в Москве
Комментарии
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Зоя Копань
А Я из Приморье и мы на краю земли прчняли это как данное, к нам пока это дошло там уже все поменялось! Я не за кого не голосовала!
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2 час.
Ингерман Ланская
а "Я" - это, видать ООООчень много (мы простые граждане нашей страны за Уралом сидели просто у зомбоящика)..... не надо мнить себя Народом!!! а Приморье голосовало за ебна - более 50%
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2 час.
Зоя Копань
Ну куда уж мне угнаться за светочем избирательной комиссии!
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1 час.
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