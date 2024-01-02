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Район в центре Владивостока оцепили из-за подозрительного предмета

Район в центре Владивостока оцепили из-за подозрительного предмета

Сотрудники Росгвардии оцепили территорию в районе пляжа на улице Басаргина во Владивостоке после сообщения об обнаружении подозрительного предмета, там проводится проверка, рассказали РИА Новости в пресс-службе управления Росгвардии по Приморскому краю.

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