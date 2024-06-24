Самарчанка незаконно расширила свой дачный участок на 300 кв. метров

В Красноглинском районе Самары местная жительница решила расширить свои дачные владения.По информации ГУФССП России по Самарской области, женщина, имя которой не разглашается, решила увеличить свою дачу за счет чужого участка земли, нарушив законы и права собственности.
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