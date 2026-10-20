Трамп теряет терпение: позиция Киева по мирному урегулированию вызывает раздражение в Белом домеРазочарование в Вашингтоне нарастает: американский президент Дональд Трамп, по словам госсекретаря Марко Рубио, испытывает все большее раздражение из-за позиции украинской стороны в вопросе урегулирования конфликта с Москвой.
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