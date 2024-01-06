ЦКС отчитался об уборке за сутки 90 заваленных мусором площадок в Челябинске. Фото

В Челябинске 5 января от скопившегося мусора было очищено около 90 контейнерных площадок. На линии работали 80 единиц техники, на уборку каждого участка уходило около полутора часов, сообщает ООО «Центр коммунального сервиса» (ЦКС).
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