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Приморцам запретили появляться на полигоне, где проходят учения

Приморцам запретили появляться на полигоне, где проходят учения

Приморцев предупредили о проведении тактических учений в заливе Петра Великого, сообщает PRIMPRESS. Они стартовали сегодня, 12 сентября, в 15:30 и продлятся до 18:30 на полигоне бухты Анна, расположенном в 25 километрах от Находки.

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