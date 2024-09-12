Приморцам запретили появляться на полигоне, где проходят учения

Приморцев предупредили о проведении тактических учений в заливе Петра Великого, сообщает PRIMPRESS. Они стартовали сегодня, 12 сентября, в 15:30 и продлятся до 18:30 на полигоне бухты Анна, расположенном в 25 километрах от Находки.