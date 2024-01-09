Сенатор Ланкфорд: соглашение по помощи Киеву не представят в ближайшее время

Сенатор-республиканец от штата Оклахома Джеймс Ланкфорд считает, что текст соглашения по ужесточению охраны границы на юге страны и выделению финансирования для Украины не будет представлен на этой неделе.
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