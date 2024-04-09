МО: машины разминирования НАТО в зоне СВО сами подрывались на минах

Механизмы разминирования НАТО, использованные украинскими войсками во время попытки контрнаступления летом прошлого года, оказались неэффективными, так как сами подрывались на минных полях российских оборонительных линий.
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