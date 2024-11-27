В Казани создали уникальный нанокомпозит: Что это такое и в каких целях может использоваться

Казанские специалисты изучили новый материалВ агентстве ТАСС узнали от Минобрнауки, что специалисты Казанского федерального университета создали основе полианилина и оксида иттрия нанокомпозит, который может использоваться для создания каталитических систем, сенсоров и других устройств.
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