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Кедми назвал уход Путина «главным экзаменом» для российской элиты

Кедми назвал уход Путина «главным экзаменом» для российской элиты

Экс-глава израильской спецслужбы Натив Яков Кедми выразил мнение, что настоящий тест российская политическая элита пройдет после уходы нынешнего президента страны Владимира Путина от дел.

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