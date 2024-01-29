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Симоньян: У французской армии был пароль с пожеланием России здравствовать

Симоньян: У французской армии был пароль с пожеланием России здравствовать

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» напомнила о важной роли России в истории, особенно в контексте спасения Франции после Первой мировой войны.

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