Зленко видит приближение необратимых повреждений хранилищ нефти резерва США

Стратегический нефтяной резерв США оказался в зоне самого серьезного за десятилетия испытания. По данным Службы энергетической информации (EIA), к 21 августа объем сырья в хранилищах снизился уже до 289,7 млн баррелей — ниже отметки, зафиксированной неделей ранее, и минимум с 1982 г.
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