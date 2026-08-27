НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

504 подписчика

Зленко видит приближение необратимых повреждений хранилищ нефти резерва США

Зленко видит приближение необратимых повреждений хранилищ нефти резерва США

Стратегический нефтяной резерв США оказался в зоне самого серьезного за десятилетия испытания. По данным Службы энергетической информации (EIA), к 21 августа объем сырья в хранилищах снизился уже до 289,7 млн баррелей — ниже отметки, зафиксированной неделей ранее, и минимум с 1982 г.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии