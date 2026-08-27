Зленко видит приближение необратимых повреждений хранилищ нефти резерва США

Стратегический нефтяной резерв США оказался в зоне самого серьезного за десятилетия испытания. По данным Службы энергетической информации (EIA), к 21 августа объем сырья в хранилищах снизился уже до 289,7 млн баррелей — ниже отметки, зафиксированной неделей ранее, и минимум с 1982 г.