Тарифы на электроэнергию для россиян повысятся: на сколько и когда?

С 1 июля тарифы на электроэнергию для населения России проиндексируют на 12,6%, с июля 2026 года их индексация прогнозируется на уровне 9,3%, с июля 2027 года — на уровне 6,9%, следует из опубликованных на сайте Минэкономразвития сценарных условий развития экономики РФ на 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов.