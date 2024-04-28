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Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области достиг критических значений

Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области достиг критических значений

Уровень воды в реке Ишим вырос на семь сантиметров, что создает угрозу затопления многих домов. Как сообщает информационный центр правительства региона в телеграм-канале, с утра 27 апреля уровень воды в реке составляет 1204 сантиметра.

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