Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области достиг критических значений

Уровень воды в реке Ишим вырос на семь сантиметров, что создает угрозу затопления многих домов. Как сообщает информационный центр правительства региона в телеграм-канале, с утра 27 апреля уровень воды в реке составляет 1204 сантиметра.
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