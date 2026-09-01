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Морские дроны, теплицы с бананами и шаман: чем удивил первый день ВЭФ

Морские дроны, теплицы с бананами и шаман: чем удивил первый день ВЭФ

РЕН ТВ На острове Русском 1 сентября стартовал Восточный экономический форум (ВЭФ-2026) – площадка, где в ближайшие дни заключат многомиллиардные соглашения, обсудят технологии будущего и значимые проекты региона.

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