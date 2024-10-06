Россия получила пять «высокомерных отказов» от форума ОБСЕ

Москва с зимы 2024 года получила от председательства Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности пять высокомерных отказов в ответ на приглашение докладчиков из России, занимающих высокие посты, для озвучивание позиции страны.
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