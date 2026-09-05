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Царьград

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«Путин не нападет на НАТО»: Трамп шокировал альянс новым заявлением

«Путин не нападет на НАТО»: Трамп шокировал альянс новым заявлением

Президент США Дональд Трамп в очередной раз поставил НАТО в неловкое положение.Как пишет Daily Mail, его заявление о том, что Владимир Путин не намерен нападать на страны альянса, может серьезно ухудшить отношения Вашингтона с европейскими союзниками.

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