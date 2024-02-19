🔥 В Евпатории пьяный крымчанин поджёг гараж знакомого из-за личной неприязни В декабре 2023 года 46-летний нетрезвый евпаториец облил бензином гараж знакомого на почве личных неприязненных отношений.
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🔥 В Евпатории пьяный крымчанин поджёг гараж знакомого из-за личной неприязни В декабре 2023 года 46-летний нетрезвый евпаториец облил бензином гараж знакомого на почве личных неприязненных отношений.