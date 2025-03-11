Врач Чудаков сообщил, что агрессивные для ЖКТ продукты весной обостряют аллергию

Соруководитель направления «Превентивная медицина» НТИ HealthNet и генеральный директор компании «Здоровье Здоровых» Сергей Чудаков рассказал, что жареная пища, маринады, консервы и блюда с обилием специй могут усугубить аллергические реакции из-за их агрессивного воздействия на ЖКТ.