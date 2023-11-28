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В Японии признали, что Северная Корея добилась прогресса в ракетных технологиях

В Японии признали, что Северная Корея добилась прогресса в ракетных технологиях

Во время пресс-конференции генсекретаря кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно он сообщил, что Корейская Народно-Демократическая Республика сумела достичь прогресса в технологиях в сфере ракетостроения.

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