В Японии признали, что Северная Корея добилась прогресса в ракетных технологиях

Во время пресс-конференции генсекретаря кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно он сообщил, что Корейская Народно-Демократическая Республика сумела достичь прогресса в технологиях в сфере ракетостроения.
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