Дамир Натфуллин Татарстан Дәүләт сынлы сәнгать музее директоры итеп билгеләнде

Татарстан мәдәният министры урынбасары Дамир Натфуллин вазифасыннан китте һәм Татарстан Республикасының Дәүләт сынлы сәнгать музее директоры итеп билгеләнде.
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