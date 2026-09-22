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Дамир Натфуллин Татарстан Дәүләт сынлы сәнгать музее директоры итеп билгеләнде

Татарстан мәдәният министры урынбасары Дамир Натфуллин вазифасыннан китте һәм Татарстан Республикасының Дәүләт сынлы сәнгать музее директоры итеп билгеләнде.

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