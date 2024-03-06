Абрамченко: семь городов Сибири сдадут планы по «Чистому воздуху» досрочно

Первые семь городов из 41, включенного в расширенный список участников федерального проекта «Чистый воздух», уже сдали комплексные планы по расчету выбросов и планы по снижению их объема, сообщила «АиФ» вице-премьер Виктория Абрамченко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии