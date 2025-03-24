Бизнес увеличил размещение средств на депозитах Мосбиржи

Открытая позиция по депозитам с центральным контрагентом на Мосбирже увеличилась в 2,7 раза с начала 2025 года, достигнув 600 млрд рублей к 21 марта, рассказал «Ведомостям» представитель торговой площадки.
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