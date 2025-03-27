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Царьград

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"Война изменилась кардинально": Военкоры высказались начистоту после гибели коллеги Анны Прокофьевой

"Война изменилась кардинально": Военкоры высказались начистоту после гибели коллеги Анны Прокофьевой

26 марта стало известно о гибели военкора Анны Прокофьевой. Автомобиль, в котором она ехала вместе с оператором, подорвался на мине в районе Демидовки в Белгородской области, в которую огромными резервами пробивается враг, минируя проходы.

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