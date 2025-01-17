Аналитик раскрыл, как сокращение поставок газа Норвегией поможет России

ICIS: сокращение поставок нефти и газа Норвегией знаменует рассвет для России Сокращение поставок нефти и газа Норвегией создает предпосылки для сотрудничества стран Европы с Россией, сообщает Telegraph со ссылкой на руководителя отдела аналитики компании ICIS Андреаса Шредера.
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