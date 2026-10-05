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Румыния проиграла 4 матча подряд. 1.76 – уступят Швеции в Лиге наций

Румыния и Швеция встретятся в 4-м туре Лиги наций. Румынская сборная проиграла в 4 последних официальных матчах.

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