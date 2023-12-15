Politiki.net На данный момент отношения между Российской Федерацией и Соединенными Штатами - находятся на самом низком уровне.
Станет ли США после выборов признавать легитимным президента РФ
Комментарии
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мЗ
мирас Закироув
Пусть боятся ,что Россия не признает выборы пиндостане, вот там выборы точно самые "демократичные", даже в Африке честнее будет!
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8 час.
Ирина Черных
Автор, нашёл что обсуждать. Какие то засранцы из США, страдающие завистью, деменцией и зависимостью от своих хозяев, решили манипулировать выборами президента в России. Смешно!
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8 час.
Валентин Воробьев
У пиндосов выбранный мертвецами с кладбищ их мертвыми душами Байден нелегитимен с самого начала. Легитимным оставался Трамп, если б не их "выборы" с подтасовками.
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1 час.
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