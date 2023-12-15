Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Станет ли США после выборов признавать легитимным президента РФ

Станет ли США после выборов признавать легитимным президента РФ

Politiki.net На данный момент отношения между Российской Федерацией и Соединенными Штатами - находятся на самом низком уровне.

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Комментарии
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мЗ
мирас Закироув
Пусть боятся ,что Россия не признает выборы пиндостане, вот там выборы  точно самые &quot;демократичные&quot;, даже в Африке честнее будет!
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8 час.
Ирина Черных
Автор, нашёл что обсуждать. Какие то засранцы из США, страдающие завистью, деменцией и зависимостью от своих хозяев, решили манипулировать выборами президента в России. Смешно!
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8 час.
Валентин Воробьев
У пиндосов выбранный мертвецами с кладбищ их мертвыми душами Байден нелегитимен с самого начала. Легитимным оставался Трамп, если б не их &quot;выборы&quot; с подтасовками.
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1 час.

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