мЗ мирас Закироув Пусть боятся ,что Россия не признает выборы пиндостане, вот там выборы точно самые "демократичные", даже в Африке честнее будет!

Ирина Черных Автор, нашёл что обсуждать. Какие то засранцы из США, страдающие завистью, деменцией и зависимостью от своих хозяев, решили манипулировать выборами президента в России. Смешно!