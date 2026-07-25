Точно по Хокингу. В NASA заговорили о скором конце света

Еще несколько лет назад прогнозы Стивена Хокинга многим казались слишком мрачными. Всемирно известный физик утверждал, что без радикального пересмотра отношения к природным ресурсам цивилизация рискует столкнуться с необратимыми последствиями.
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