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Порядок, государство

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Точно по Хокингу. В NASA заговорили о скором конце света

Еще несколько лет назад прогнозы Стивена Хокинга многим казались слишком мрачными. Всемирно известный физик утверждал, что без радикального пересмотра отношения к природным ресурсам цивилизация рискует столкнуться с необратимыми последствиями.

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