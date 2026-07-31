Минтруд назвал профессии, которые останутся востребованными в ближайшие семь лет

В ближайшие годы Россия будет нуждаться в квалифицированных рабочих, инженерах, врачах и учителях.Инженеры, врачи, педагоги и квалифицированные рабочие будут пользоваться устойчивым спросом на российском рынке труда в горизонте ближайших семи лет.
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