Минтруд назвал профессии, которые останутся востребованными в ближайшие семь лет

В ближайшие годы Россия будет нуждаться в квалифицированных рабочих, инженерах, врачах и учителях.Инженеры, врачи, педагоги и квалифицированные рабочие будут пользоваться устойчивым спросом на российском рынке труда в горизонте ближайших семи лет.